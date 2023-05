Monza in vantaggio su tutte ma per la Fiorentina arrivare all’ottavo posto è ancora possibile

Torino-Fiorentina si chiude con i cori che arrivano dal settore ospiti e che hanno l’Inter nel mirino. Già, perchè ora che la sfida _ assolutamente bruttina _ contro i granata è davvero e finalmente finita, è già il momento di guardare a quello che c’è sulla linea dell’orizzonte della prossima gara. Gara vera, decisiva, che si chiama finale di coppa Italia e che appunto, come hanno ricordato a Torino i tifosi viola, mette sul piatto la sfida con l’Inter. Nel frattempo, la squadra di Italiano porta a casa il pareggio contro i granata. Primo tempo da sbadigli, ripresa che offre il lampo di Jovic (tornato sulla via del gol), il pari di Sanabria e un passo di gara meno imballato. L’ottavo posto? Ci sono ancora sei punti da conquistare, ma la concorrenza è massiccia (Monza in vantaggio su viola, Bologna e Torino). Lo scrive La Nazione.

