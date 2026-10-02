Monti: "Mastantuono sta entrando nel cuore dei fiorentini, è un giocatore che fa emozionare"

Il tifoso e opinionista ha parlato di Mastantuono

Questo pomeriggio, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, lo speaker radiofonico e noto tifoso viola Gianfranco Monti ha condiviso le sue impressioni sul momento della Fiorentina guidata da Paolo Vanoli.

Monti si è inizialmente soffermato sull'impatto di Franco Mastantuono a Firenze:

«Non lo conosco ancora di persona, ma da quel poco che ho avuto modo di osservare mi pare un ragazzo estremamente maturo. Pur avendo meno di vent'anni, dimostra di comprendere appieno la fortuna che ha nell'essere un calciatore professionista. Si sta immergendo a 360 gradi nella realtà locale: pur arrivando da una metropoli come Madrid — rispetto alla quale Firenze può sembrare una dimensione molto più raccolta — ha deciso di viverla appieno, passeggiando per le vie del centro e concedendosi ai tifosi per qualche foto, proprio come quest'estate quando giocava in spiaggia con i bambini».

Proseguendo sul legame tra il giocatore e l'ambiente fiorentino, ha evidenziato:

«A mio avviso è questo l'approccio ideale per ambientarsi in un contesto completamente nuovo. Posso solo immaginare l'entusiasmo della tifoseria di fronte a simili gesti di umiltà e intelligenza: ha tutte le carte in regola per diventare rapidamente un idolo del pubblico. Sappiamo bene quanto a Firenze un feeling così viscerale possa influire positivamente anche sulle prestazioni sul terreno di gioco».

Lo speaker ha poi analizzato il momento di Nicolò Fagioli:

«È un profilo differente rispetto a Mastantuono; ha bisogno di certezze e di sentirsi perfettamente a suo agio nell'ambiente. Per sua fortuna, qui a Firenze ha trovato in Vanoli una figura quasi paterna. Il mister lo sta proteggendo e valorizzando, e i risultati si vedono: il ragazzo sta ritrovare la fiducia perduta e anche le sue ultime uscite in Nazionale sono state di altissimo profilo, certificate da ampie insufficienze superate nei giudizi della stampa. Questa annata rappresenta uno snodo cruciale per lui, dopo che già nello scorso campionato ci aveva risolto non poche situazioni complicate. Se con Grosso aveva smarrito la continuità ritrovata, ora con Vanoli mi attendo il vero salto di qualità definitivo. Ormai è un giocatore maturo e deve prendersi maggiori responsabilità; mi piacerebbe persino vedergli addosso un pizzico di quell'esuberanza che caratterizza Mastantuono».

Infine, un passaggio sull'addio di Michael Kayode:

«Su di lui c'è poco altro da aggiungere: è capitolo chiuso e non fa più parte dell'attualità viola. Chiaro che assistere alle sue ottime prestazioni attuali lasci un po' di amaro in bocca, ma occorre contestualizzare il momento del trasferimento. Nel suo percorso a Firenze, dopo un avvio brillante, aveva attraversato fasi piuttosto altalenanti: ricordiamo bene che, al momento della cessione in Inghilterra per oltre 18 milioni, una fetta consistente di tifosi considerò l'operazione un ottimo affare. Bisogna essere intellettualmente onesti».