Monti: "Impazzito sul gol sbagliato da Ikonè, non si può sprecare sempre tutto. Persi due punti"

Gianfranco Monti ha commentato il gol sbagliato da Ikonè nei minuti finali nella sfida di San Siro contro l'Inter

Gianfranco Monti, conduttore televisivo e grande tifoso Viola, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare del pareggio ottenuto dalla Fiorentina nella sfida contro l'Inter a San Siro. Ecco le sue parole: "Due punti persi o uno guadagnato? Dico punti persi, perché se me l'avessero detto prima avrei firmato. Ovvio che dopo averla vista giocare, avrei sperato in un qualcosa in più, ma non ci possiamo lamentare. È bello vederla giocare così, peccato che si faccia sempre quel errore che ci rovina la partita. Ikonè? Sono diventato pazzo quando ha sbagliato il gol alla fine. Non si possono sbagliare queste occasioni in continuazione. Fa tutto benissimo a livello tecnico e poi sotto porta sembra un'altra persona".

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