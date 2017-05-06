Montella vuole Kalinic al Milan, pronti 35 milioni di euro per il bomber croato

Il Milan cerca un attaccante e nel mirino di Vincenzo Montella c'è anche Niola Kalinic, la società rossonera prepara la sua offerta

Nikola Kalinic sarebbe finito nel mirino del Milan, anche se la priorità del club rossonero al momento è Morata, nel mirino anche del Chelsea. Le caratteristiche di Kalinic si sposano con il gioco di Montella che vuole dal suo attaccante partecipazione al gioco e disponibilità al sacrificio in fase di non possesso. Nel contratto di Kalinic c’è una clausola di 50 milioni. Il Milan però vorrebbe investire intorno ai 35 milioni. Questo riporta il Corriere dello Sport