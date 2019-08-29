Montella, Pradè, Commisso, Barone e Aquilani a cena con Spalletti a Firenze. Le foto
Cena a Firenze con il tecnico viola Vincenzo Montella, il direttore sportivo Daniele Pradè, il patron Rocco Commisso, Joe Barone, l'allenatore dell'under 18 gigliato Alberto Aquilani e Luciano Spallet...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 12:35
Cena a Firenze con il tecnico viola Vincenzo Montella, il direttore sportivo Daniele Pradè, il patron Rocco Commisso, Joe Barone, l'allenatore dell'under 18 gigliato Alberto Aquilani e Luciano Spalletti. Ecco le foto pubblicate da Montella sul suo profilo Instagram