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Montella, Pradè, Commisso, Barone e Aquilani a cena con Spalletti a Firenze. Le foto

Cena a Firenze con il tecnico viola Vincenzo Montella, il direttore sportivo Daniele Pradè, il patron Rocco Commisso, Joe Barone, l'allenatore dell'under 18 gigliato Alberto Aquilani e Luciano Spallet...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 12:35
Montella, Pradè, Commisso, Barone e Aquilani a cena con Spalletti a Firenze. Le foto -
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Cena a Firenze con il tecnico viola Vincenzo Montella, il direttore sportivo Daniele Pradè, il patron Rocco Commisso, Joe Barone, l'allenatore dell'under 18 gigliato Alberto Aquilani e Luciano Spalletti. Ecco le foto pubblicate da Montella sul suo profilo Instagram

Montella, Pradè, Commisso, Barone e Aquilani a cena con Spalletti a Firenze. Le foto

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