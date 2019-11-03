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Montella: "Per vincere la partita serviva più precisione. Chiesa oggi è influenzato, diventerà un top player"

Queste le parole a Sky Sport di Vincenzo Montella allenatore della Fiorentina nel post gara della sfida contro il Parma: "Con una squadra così giovane ci sta accusare delle difficoltà, il secondo temp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 21:27
Montella: "Per vincere la partita serviva più precisione. Chiesa oggi è influenzato, diventerà un top player" -
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Queste le parole a Sky Sport di Vincenzo Montella allenatore della Fiorentina nel post gara della sfida contro il Parma: "Con una squadra così giovane ci sta accusare delle difficoltà, il secondo tempo mi è piaciuto molto, abbiamo reagito, tanti ragazzi non erano soddisfatti della prestazione, questa è la strada per acquisire la giusta mentalità. Il goal del Parma ci ha svegliati, in porta abbiamo tirato 19 volte. Cosa serviva per vincere? Sicuramente più precisione. Chiesa ha grandi capacità ed oggi in campo è stato molto generoso, deve cercare di dialogare di più con i compagni all'interno del campo. Oggi ha giocato ma è influenzato. È vero che oggi la sua palla persa pesa ma dobbiamo ricordarci che ha solo 22 anni, diventerà un top player, vuole crescere. Stiamo comunque creando una buona ossatura e la dimostrazione è il rinnovo del contratto per tanti giovani. 3-5-2? È il modulo che abbiamo utilizzato di più".

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