Montella: "Non voglio più sentire che Chiesa simula. Sono orgoglioso della prestazione, questa è la mia Fiorentina"

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Vincenzo Montella al termine di Fiorentina-Napoli: "Complimenti a ragazzi ed ai tifosi, si è creato un entusiasmo incredibile, Commisso ci sta dando un'energ...

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Vincenzo Montella al termine di Fiorentina-Napoli: "Complimenti a ragazzi ed ai tifosi, si è creato un entusiasmo incredibile, Commisso ci sta dando un'energia pazzesca. Mi dispiace per il risultato e per i ragazzi credo che il campo ha ampiamente dimostrato che non lo meritassimo per tanti episodi. Si può discutere fino all'infinito però certe cose non si capiscono proprio perchè ci si voglia complicare la vita. Alla fine del primo tempo c'era un episodio dubbio, Mertens la simulazione. Non capisco perchè non vadano a vedere queste cose. Non voglio più sentire che Chiesa è un simulatore, ci siamo stancati se ne parla dall'anno scorso, basta, basta tutti. L'accettiamo ma non si possono perdere partite del genere. Ci rimbocchiamo le maniche, andiamo avanti. Mi tengo la prestazione, l'intensità, la crescita dei ragazzi e l'entusiasmo, il bel gioco. Oggi sono orgoglioso della prestazione che abbiamo fatto. Mi dispiace per l'immeritata sconfitta. Un punto non avrebbe cambiato nulla ma c'è tanta rabbia, è il ragionamento che dà fastidio. L'errore l'accetto, il ragionamento no, oggi non ci riesco proprio. Massa ha detto che ha visto nettamente il fallo di Castrovilli, ok ma c'è la var. Valla a vedere poi valuta. Non ho mancato di rispetto all'arbitro perchè sul presunto rigore su Ribery d'impeto ho corso contro la palla forse volevo batterlo... (ride) Da ieri soprattuto ho visto i ragazzi molto più concentrati, avevamo grande fiducia e sapevamo che avremmo corso molti rischi pressando il Napoli alto ma questo è ciò che voglio vedere. Dobbiamo portare a casa questo coraggio, la squadra mi è piaciuta, questa è la mia Fiorentina dobbiamo continuare così, le soddisfazioni arriveranno. Gli errori li abbiamo sempre accettati ma senza var li accetti meglio così per il regolamento no. Se vedrò la partita domani starò peggio di oggi. Vorrei una spiegazione perchè non riesco a capirlo. Anche quella del braccio largo non la capisco ma il regolamento dice che se lo tocca ed è largo è rigore. Sono entusiasta della prestazione anche degli errori, hanno margini di miglioramento, sfrontatezza. Il Napoli o lo affronti così o ti chiudi in difesa ma la perdi lo stesso e ti porti a casa solo l'amarezza della sconfitta. Mi piace giocare così i partenopei hanno sfruttato al massimo quanto fatto, hanno realizzato due goal sono bravi nelle scelte e nelle situazioni in aggiunta si conoscono da tanti anni. Possiamo lavorare però in questo modo e con il tempo metteremo a posto gli errori. Ribery è un campione, non sta ancora al top ma spero che ci sia nella prossima anche se non ne sono convinto. Grande esempio l'ho anche visto nei comportamenti, sarà un grande esempio per i giovani. Per essi bisogna insistere, quelle bravi giocano qualcosa per strada la lasciano per la malizia, un giocatore esperto sa valutare meglio i momenti. Negli ultimi 20 minuti il Napoli non ha mai giocato ma questo fa parte della loro esperienza".