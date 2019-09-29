Montella: "Dobbiamo crescere ancora e non far riaprire le partite agli avversari. Castrovilli era stanco ma ottima prestazione"

Queste le parole rilasciate in conferenza stampa da Vincenzo Montella: "C'è tanto entusiasmo ora con questo nuovo ciclo. Siamo consapevoli di dover crescere come squadra. Ribery è sempre dentro la par...

Queste le parole rilasciate in conferenza stampa da Vincenzo Montella: "C'è tanto entusiasmo ora con questo nuovo ciclo. Siamo consapevoli di dover crescere come squadra. Ribery è sempre dentro la partita lo avrei voluto avere anche 5 anni fa. Un calciatore fantastico come lui bisogna saperlo gestire. Nessuno pensava con il calendario che avevamo di avere questi punti e queste buone prestazioni. Non sono mai stato preoccupato tanto che chiedevo pazienza. Dobbiamo migliorare nel non dare la possibilità agli avversari di riaprire la gara. Per dare giudizi però è ancora troppo presto. La situazione intorno a Giampaolo è normale nel mondo del calcio, ha più esperienza di me ed è un buonissimo calciatore. Oggi Castrovilli era un po' stanco ma ha segnato ed ha fatto comunque un'ottima prestazione".