Montella ci sta pensando, per la sfida contro la Juventus Pulgar al posto di Pezzella?
Secondo quanto scrive La Nazione, Montella è stato sorpreso dalla buona predisposizione di Pulgar al ruolo di difensore centrale tant'è che contro la Juventus il cileno potrebbe prendere il posto di P...
A cura di Redazione Labaroviola
08 settembre 2019 12:26
Secondo quanto scrive La Nazione, Montella è stato sorpreso dalla buona predisposizione di Pulgar al ruolo di difensore centrale tant'è che contro la Juventus il cileno potrebbe prendere il posto di Pezzella il quale rientrerà in extremis dall'Argentina. Sulla linea di centrocampo potrebbe essere quindi inserito un altro calciatore insieme a Badelj e Castrovilli.