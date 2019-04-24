"Montella ci ha dato entusiasmo e concetti di gioco. Vincere per Astori. Resto? Ho un contratto con la Fiorentina..."

Nikola Milenkovic ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:"Quando sono arrivato a Firenze Ilicic è stato ceduto. Dentro lo spogliatoio viola ne parlavano tutti un gran bene. Ora che...

Nikola Milenkovic ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:

"Quando sono arrivato a Firenze Ilicic è stato ceduto. Dentro lo spogliatoio viola ne parlavano tutti un gran bene. Ora che l’ho visto giocare capisco il perché. Ilicic ha una visione di gioco formidabile. Lui “vede” il passaggio giusto prima degli altri

Perché la Fiorentina può eliminare Ilicic e compagni?

«La classifica di Serie A non dice tutto. Non siamo così lontani dall’Atalanta. In più dopo la sconfitta con la Juve c’era tanta rabbia dentro lo spogliatoio. Una rabbia positiva. Certo, in questo tipo di sfide serve anche un pizzico di fortuna. Vorrei che i due pali colpiti da Chiesa contro la Juve si trasformassero in due gol contro l’Atalanta».

Chiesa sarà fischiato giovedì sera.

«Federico ha personalità e classe. Più lo fischieranno più lui si esalterà. Chiesa è un attaccante fantastico. Ho visto pochi giocatori correre palla al piede con la sua tecnica».

E Muriel? «Lui è il calcio. Ha una qualità incredibile. Il suo arrivo ci ha convinto che possiamo fare gol in qualsiasi momento. E contro qualsiasi avversario».

Montella cosa vi ha dato?

«Ha trasmesso entusiasmo e positività. E concetti di gioco che stiamo apprendendo a tempo di record».

Come finirà a Bergamo? «Non 0 a 0. Siamo due squadre dal gol facile».

Cosa vi ha insegnato il 3 a 3 dell’andata?

«Che non si possono subire due gol in pochi minuti come è successo al Franchi. Per eliminare l’Atalanta dovremo essere attenti nei movimenti difensivi».

Questa vigilia vi suggerisce un pensiero speciale?

«Sì, vogliamo una vittoria da dedicare a Davide Astori, il nostro capitano. I ragazzi della Primavera di Bigica ci sono riusciti. Ora tocca a noi».

Perché la Fiorentina oggi è undicesima in classifica?

«La gioventù non deve essere un alibi. Abbiamo perso tante occasioni. Troppe».

Lei è nel mirino ditante squadre italiane e inglesi.

«Ho un contratto con la Fiorentina, il mio obiettivo è migliorarmi».