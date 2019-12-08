Montella cambia modulo: 4-3-1-2. Castrovilli trequartista, in attacco Chiesa-Vlahovic

Montella nella sfida di oggi contro il Torino metterà in atto una mini-rivoluzione a livello tattico. Come scrive La Repubblica, l'allenatore sta cercando nuovamente la quadra. Il modulo dovrebbe esse...

Montella nella sfida di oggi contro il Torino metterà in atto una mini-rivoluzione a livello tattico. Come scrive La Repubblica, l'allenatore sta cercando nuovamente la quadra. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-1-2, Castrovilli verrà utilizzato come puro trequartista, a centrocampo i favoriti sono Benassi, Pulgar e Badelj. In attacco la coppia è Chiesa-Vlahovic. Nella difesa il posto da titolare l'hanno sicuramente Milenkovic e Dalbert mentre è in corso un ballottaggio tra Lirola-Caceres e Ceccherini-Ranieri anche se dovrebbero spuntarla Caceres e Ceccherini.