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Montella, Barone e Pradè al lavoro per costruire la nuova Fiorentina

Pochi minuti fa sul suo profilo ufficiale Instagram l'allenatore viola Vincenzo Montella ha pubblicato una foto dove è insieme al braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone ed al direttore sportivo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2019 14:55
Montella, Barone e Pradè al lavoro per costruire la nuova Fiorentina -
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Pochi minuti fa sul suo profilo ufficiale Instagram l'allenatore viola Vincenzo Montella ha pubblicato una foto dove è insieme al braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone ed al direttore sportivo Daniele Pradè. Questa la descrizione nel post: "Al lavoro per la nostra Fiorentina".

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