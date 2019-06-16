Montella, Barone e Pradè al lavoro per costruire la nuova Fiorentina
Pochi minuti fa sul suo profilo ufficiale Instagram l'allenatore viola Vincenzo Montella ha pubblicato una foto dove è insieme al braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone ed al direttore sportivo...
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2019 14:55
Pochi minuti fa sul suo profilo ufficiale Instagram l'allenatore viola Vincenzo Montella ha pubblicato una foto dove è insieme al braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone ed al direttore sportivo Daniele Pradè. Questa la descrizione nel post: "Al lavoro per la nostra Fiorentina".