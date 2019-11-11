Montella a Verona avrà un centrocampo da inventare: Castrovilli e Pulgar saranno infatti squalificati

Per la Fiorentina a Verona sarà un centrocampo da inventare.

Castrovilli e Pulgar erano entrambi diffidati e l'ammonizione di Cagliari farà saltare a tutti e due la trasferta di Verona. Come scrive La Nazione, sicuro titolare sarà Benassi, mentre per l'altro posto se la giocano Zurkowski e Cristoforo, con il primo favorito aggiungiamo noi. Dabo, mai convocato fin qui, dovrebbe essere escluso ancora (ma magari finirà in panchina, ndr), mentre la buona notizia è che tornerà Ribery che ha scontato le 3 giornate di squalifica.