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Moena: Saponara continua a lavorare a parte, Chiesa e Pioli i più acclamati

Il trequartista prosegue il recupero sul campo secondario dopo l'intervento di pulizia del menisco, tanti attestati di stima sia per il nuovo tecnico che per Chiesa

A cura di Gianmarco Biagioni
19 luglio 2017 12:17
Moena: Saponara continua a lavorare a parte, Chiesa e Pioli i più acclamati - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina è tornata al lavoro sul terreno del campo "Benatti" di Moena. Infatti, mentre Saponara ha proseguito il lavoro differenziato dovuto alla fase di recupero successiva all'intervento di pulizia del menisco, Andres Schettino, Josip Maganjić, Matias Fernandez e Luca Ranieri si sono allenati sul terreno secondario.

La mattinata viola, invece, è iniziata con un vero e proprio bagno di folla per Stefano Pioli che, una volta raggiunto il campo di allenamento, è stato sommerso dall'affetto di tifosi assetati di selfie ed autografi. Il nuovo tecnico della Fiorentina si è poi intrattenuto con il nutrito gruppo di sostenitori desiderosi di conoscere le ultime novità sui loro beniamini. Tanti attestati di stima anche per Federico Chiesa, fra i primi a scendere in campo questa mattina, che, nel corso dell'allenamento, è stato più volte incitato dai supporters presenti sugli spalti.

Gianmarco Biagioni

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