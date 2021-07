Moena, oggi torello e calci piazzati. Italiano a Venuti: “Hai rischiato di inciampare 2 volte su 3”

Questa mattina alle ore 10.00 la Fiorentina è scesa in campo per svolgere l’allenamento in vista della sfida amichevole di oggi pomeriggio contro il Foligno C4.

Prima la Fiorentina ha svolto un torello davvero molto veloce, mister Italiano ha diviso il gruppo squadra in due. In seguito sul campo principale hanno lavorato tutti alle posizioni in situazioni di calci piazzati. Poi via ai cambi di gioco, lavorando sui fuori linea. Dragowski non ha preso parte alla seduta sul campo di oggi, non è stato con i suoi compagni.

“Hai rischiato di inciampare 2 volte su 3 ha detto Italiano a Venuti”.

Al termine della seduta Italiano è andato sotto al curvino dei tifosi Viola ed ha raccolto una sciarpa, si è alzato il coro “Portaci in Europa”.

