IL MISTERO DEL NUOVO STADIO DELLA FIORENTINA

Cronaca di una promessa fatta da comune e società viola di cui non si ha traccia. L'ultimo atto ufficiale risale alla presentazione dei documenti

Doveva essere dicembre, poi sarebbe dovuto essere la fine del mese di gennaio. Adesso il nulla. Stiamo parlando della presentazione del progetto del nuovi stadio della Fiorentina.

A dicembre il sindaco di Firenze Dario Nardella aveva già annunciato che la presentazione, inizialmente promessa per il mese di dicembre sarebbe slittata a gennaio per motivi tecnici, a confermare tutto questo anche il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle in occasione della festa di Natale, il quale ha ribadito come sarebbe stato presentato tutto a gennaio. Ma adesso siamo ormai a fine gennaio e di questa presentazione in pompa magna per stampa e tifosi al comune nemmeno l'ombra o l'idea. Tutto tace.

Sia chiaro, il progetto è stato consegnato al comune a fine dicembre da parte della Fiorentina, adesso le carte sono in fase di documentazione negli uffici comunali. Il posto non è stato ancora individuato ma almeno il mese di gennaio sarebbe dovuto essere quello della presentazione del progetto. Progetto che è ancora top secret. Sappiamo che sarà un impianto di 40 mila posti, sappiamo che i lavori dovrebbero iniziare nel 2019 (?), ma sul resto si sa davvero molto poco.

Ai tifosi era stata la presentazione a più riprese da comune e società viola. Aspettiamo fiduciosi.

Flavio Ognissanti