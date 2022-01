Milenkovic suona la carica: “Reazione da grande squadra contro uno dei club più forti in Italia”

Nikola Milenkovic, ieri, dopo la vittoria della Fiorentina a Napoli, ha affidato a Instagram il suo pensiero. Il serbo ha un contratto in scadenza nel 2023 con i viola: “Reazione da grande squadra e vittoria prestigiosa contro uno dei club più forti in Italia. Dobbiamo dare continuità confermando in ogni partita la nostra qualità e determinazione. Orgoglioso di questa vittoria! Sempre forza grande Viola!”.

