Milenkovic: "Sarà una partita fisica, non c'è solo Arnautovic. Preparata al meglio la fase difensiva"

Le parole di Nikola Milenkovic durante il pre-partita di Fiorentina-Bologna

Il difensore Nikola Milenkovic è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Fiorentina-Bologna. Ecco le sue parole: "Sarà una partita fisica. Il Bologna non ha solo Arnautovic forte fisicamente. Hanno tanti giocatori che possono fare male in qualsiasi momenti. Ci siamo allenati a difendere come squadra e non solo a livello individuale. Faremo il nostro meglio e vedremo se ce la faremo oggi"

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