Milenkovic pubblica il passaporto europeo per la Fiorentina e i tifosi sognano la sua permanenza

Il futuro di Nikola Milenkovic alla Fiorentina è in bilico perchè il difensore serbo ha il suo contratto che scade a giugno del 2023. Il serbo ha postato sul suo profilo Instagram una foto con un passaporto europeo per festeggiare il traguardo raggiunto della squadra viola che si è qualificata alla Conference League. Un piccolo indizio per la sua permanenza e la sua voglia di restare a Firenze per giocare l’Europa? I tifosi viola sperano

LE PAROLE DI COMMISSO