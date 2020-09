CorSport, Milenkovic-Pezzella, il Milan propone lo scambio con Paquetà, la Fiorentina vuole cash

Gli scenari del Milan con la Fiorentina appaiono complicati sia per quanto riguarda Milenkovic sia per Pezzella. Il club rossonero infatti puntava a mettere in piedi uno scambio (con Paquetà) ma la Viola vuole solo cash e pure tanti. Più facile insomma che si guardi all’estero. A proposito del brasiliano una vera proposta non è arrivata. C’è l’interessamento del Lione ma nulla è finito sul tavolo. Certo con una sua cessione in contanti il mercato tornerebbe ad accendersi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

