Milenkovic: "Oggi contava vincere. Le 4 vittorie consecutive ci hanno dato fiducia"
Il difensore serbo ha parlato dopo la vittoria contro la Sampdoria, senza trascurare la sfida contro la Salernitana di mercoledì
Nikola Milenkovic, autore del gol del 2-0, ha parlato ai microfoni ufficiali della Fiorentina. Queste le sue parole:
"Oggi era importante vincere, eravamo un po' in ritardo in campionato con i punti e giocare in casa della Sampdoria non è mai facile, oggi contava portare punti a casa. In questo periodo non bello si esce solo con l'unicità del gruppo. Dopo queste 4 vittorie abbiamo tanta fiducia in noi stessi ma nella prossima partita contro la Salernitana, sarà importante continuare a fare la prestazione per portare a casa i 3 punti".
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