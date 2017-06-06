Milenkovic non ancora ufficialmente un giocatore della Fiorentina? La colpa è dell'europeo under 21

È ormai un nuovo giocatore della Fiorentina. Da mesi ormai la trattativa per il suo arrivo a Firenze si può considerare conclusa

Milenkovic è da considerare ormai già da un po di mesi un nuovo giocatore della Fiorentina. Il passaggio in viola del difensore del Partizan però non è ancora ufficiale per via degli impegni del difensore con la nazionale under 21 dato che il difensore, nuovo colpo viola, giocherà con la sua Serbia gli europei di categoria. Dopo l'europeo Milenkovic sarà a Firenze per visite mediche e firma sul contratto. A riportarlo è Tuttosport.