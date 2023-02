Milenkovic lavora ancora a parte: rischia di saltare domani il Verona, sente ancora fastidio

Neanche l’allenamento di ieri è servito a sciogliere del tutto il dubbio legato alla disponibilità di Nikola Milenkovic, che resta a rischio in vista della sfida di domani a Verona. Il serbo, out per un problema all’adduttore nella recente sfida di Conference con il Braga, anche nell’ultima seduta ha continuato a lavorare a parte, palesando ancora fastidio nella zona in cui si era infortunato durante il derby contro l’Empoli.

L’ex Partizan, pur stringendo i denti, vorrebbe almeno figurare in panchina per la trasferta del Bentegodi ma la necessità di avere a disposizione tutto l’organico in previsione del prossimo ciclo di partite (dopo il match con i gialloblù i viola scenderanno in campo cinque volte nel giro di quindici giorni) obbligherà lo staff medico viola a utilizzare la massima cautela sul conto del serbo. Per il quale, a questo punto, sono attese delucidazioni definitive domani, quando verrà ufficializzata la lista dei convocati per il posticipo contro l’Hellas. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA: “CASTROVILLI-FIORENTINA, VICINO IL RINNOVO FINO AL 2026: BIENNALE CON OPZIONE SUL TERZO ANNO”