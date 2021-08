Milenkovic: “La Fiorentina sarà la sorpresa di questo campionato. Rinnovo solo di 1 anno? Il futuro è oggi”

Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo una lunga intervista a Nikola Milenkovic. Ecco alcuni interessanti passaggi:

Perchè ha firmato il prolungamento di contratto?

Dopo 4 anni avevo bisogno di capire le ambizioni del club e la direzione che si sarebbe presa. Il nuovo allenatore mi ha colpito molto per le sue idee e i suoi metodi di allenamento. Solo anno in più? Il futuro è oggi. Nonostante offerte molto alte di club europei importanti non ho mai chiesto di essere ceduto.

E’ convinto che Vlahovic potrà stupire ancora?

Dusan ha una potenzialità incredibile. Per come si comporta in campo e fuori, gli auguro di diventare nei prossimi anni uno dei centravanti più forti in Europa. Ha tutte le carte in regola per essere uno dei migliori.

Chi potrà essere la sorpresa della stagione?

La Fiorentina, noi ce la metteremo tutta.

