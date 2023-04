Milenkovic influenzato, potrebbe non partire con la squadra per Cremona. Il serbo è a rischio

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Nikola Milenkovic è a rischio per la trasferta di Cremona perchè influenzato. Il difensore serbo della Fiorentina potrebbe non partire con la squadra oggi pomeriggio e dunque dare forfait con, a questo punto, Martinez Quarta favorito per poterlo sostituire al centro della difesa per la gara in programma domani alle ore 21 allo stadio Zini di Cremona per l’andata della semifinale.

LE PAROLE DI ITALIANO SU ITALIANO