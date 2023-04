Barone: “Grandissimo lavoro di Italiano, ha contratto con la Fiorentina, inutile parlare del suo futuro”

Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato a margine del forum sugli stadi organizzato presso il CONI. Queste le battute raccolte da TMW:

“Sono degli eventi che a livello nazionale possono far smuovere le strutture. Purtropp lo stadio di Firenze non è un buon esempio per tutto ciò che è successo. Noi volevamo fare lo stadio appena arrivati nel 2019, ci sono tante procedure che serve cambiare immediatamente. Dal punto di vista della Fiorentina il sindaco Nardella sta facendo un ottimo lavoro per utilizzare tutti i fondi del Pnrr, ma ribadiamo che dalla parte della società è importante capire l’affitto, la concessione, gli anni… Ci sono tante cose che dobbiamo capire immediatamente”.

Che tempistiche si è data la società?

“Oramai sono tempi passati, quando siamo arrivati l’investimento voleva essere nostro ma oramai i tempi sono cambiati. Stiamo lavorando bene col comune, i tempi ora sono quelli del capire affitto, concessione e via dicendo e questo lo dobbiamo capire immediatamente perché dobbiamo stabilire la strada per andare avanti”.

La vittoria sull’Inter e la Coppa Italia?

“Una partita alla volta, questa è la cosa importante. Siamo super concentrati, ma sempre coi piedi per terra perché le cose possono cambiare velocemente. La Coppa Italia per noi è importante, ma domani sarà una gara dura contro la Cremonese che ha fatto fuori due squadre di livello. Mi auguro che il mister utilizzi tutti i giocatori, come ha sempre fatto, sta facendo un grandissimo lavoro e siamo contenti”.

Meglio vincere la Conference o un posto in Champions?

“Noi rispettiamo dove siamo oggi, abbiamo tanti passi da fare e bisogna rispettare la competizione in cui siamo oggi”.

Il futuro di Italiano?

“E’ con la Fiorentina, lui ha un contratto e noi siamo super contenti. Inutile parlare di futuro di Italiano, è il nostro allenatore, non vedo tutte queste storie inventate sul suo futuro”.