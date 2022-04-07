Milenkovic-Igor, il muro della Fiorentina pronto a resistere all’attacco di Osimhen

Nelle ultime 6 partite, la coppia Milenkovic-Igor ha subito solamente 3 gol

Nelle ultime 7 gare, ben 6 volte Italiano ha scelto Milenkovic ed Igor in difesa. I risultati gli danno ragione scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Solo tre i gol subiti nelle ultime 6. Milenkovic é una colonna di questa squadra, io momento del brasiliano sta sorprendendo tutti. Il suo rendimento sta crescendo settimana dopo settimana. Domenica verrà messo alla prova con un altro test, ed il muro viola deve resistere all’attacco di Osimhen.

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