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Milenkovic-Igor, il muro della Fiorentina pronto a resistere all’attacco di Osimhen

Nelle ultime 6 partite, la coppia Milenkovic-Igor ha subito solamente 3 gol

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2022 09:38
Milenkovic-Igor, il muro della Fiorentina pronto a resistere all’attacco di Osimhen - Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.04.2021, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nelle ultime 7 gare, ben 6 volte Italiano ha scelto Milenkovic ed Igor in difesa. I risultati gli danno ragione scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Solo tre i gol subiti nelle ultime 6. Milenkovic é una colonna di questa squadra, io momento del brasiliano sta sorprendendo tutti. Il suo rendimento sta crescendo settimana dopo settimana. Domenica verrà messo alla prova con un altro test, ed il muro viola deve resistere all’attacco di Osimhen. 

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