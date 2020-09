CorFio, Milenkovic, Iachini vuole la sua conferma ma il rinnovo è lontano. La sua valutazione…

Non solo Federico Chiesa, l’altro giocatore con cui ci dovrà esserci un confronto è Nikola Milenkovic. Anche nel suo caso le possibilità di rinnovo sono esigue, il suo agente Fali Ramadani ha ascoltato più di una proposta (su tutti il Milan) ma per il momento non ha trovato l’offerta che vuole la Fiorentina per lasciarlo andare. Ovvero quaranta milioni. Inoltre Iachini, uomo che gode della totale fiducia di Commisso, ha chiesto ai dirigenti di confermare il difensore insieme ai compagni di reparto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

