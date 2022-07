Milenkovic firma autografi, tifosi lo implorano: “Non andare all’Inter” poi “Comunque sarai uno di noi”

Nella tarda mattinata che precede l’amichevole tra la Fiorentina e il Trento, si è fermato a firmare autografi Nikola Milenkovic, il difensore serbo viola al centro di diverse voci di mercato per via del suo contratto in scadenza nella prossima stagione. Al momento delle firme e del contatto con i tifosi viola, in tanti gli hanno chiesto di non andare all’Inter: “Nikola non andare all’Inter” “Le maglie a strisce non ci piacciono” ma anche “Che tu resti o vada via, sarai sempre uno di noi”

