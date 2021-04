Al 27′ secondo giallo in casa Fiorentina, dopo Castrovilli, fallo di Nikola Milenkovic, Aureliano non ha dubbi, è cartellino giallo per il difensore serbo il quale era in diffida. Sarà dunque squalificato per la sfida contro l’Hellas Verona.

