Labaro Viola

Milenkovic: "Daremo tutti noi stessi perchè vogliamo arrivare in finale…"

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della gara della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Loro sono una squadra che mette tanta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 febbraio 2019 20:23
Milenkovic: "Daremo tutti noi stessi perchè vogliamo arrivare in finale…" - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Atalanta
Coppa Italia
Milenkovic
Condividi

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della gara della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Loro sono una squadra che mette tanta intensità sul campo, molto forti sia davanti che dietro. Daremo tutti noi stessi perché vogliamo arrivare in finale. Non saranno novanta minuti decisivi considerando che la sfida si giocherà per due partite".

Tuttomercatweb

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok