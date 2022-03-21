Milenkovic: "Contro l'Inter abbiamo dimostrato che siamo pronti a raggiungere obiettivi importanti"

Il difensore della Fiorentina Milenkovic esulta per la partita giocata dalla sua viola a Milano contro l'Inter

Nella tardissima serata di ieri, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha commentato il pareggio della sua squadra a San Siro contro l'Inter. Queste le sue parole nel suo post Instagram:

"Ieri abbiamo dimostrato che siamo pronti per obiettivi importanti. Gioco e carattere! Avanti cosi! Forza grande Viola"

LA FIORENTINA PRONTA AL RISCATTO DI TORREIRA

https://www.labaroviola.com/tuttosport-la-fiorentina-vuole-riscattare-torreira-si-del-giocatore-pronto-un-contratto-fino-al-2025/169727/