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Milenkovic: "Contro l'Inter abbiamo dimostrato che siamo pronti a raggiungere obiettivi importanti"

Il difensore della Fiorentina Milenkovic esulta per la partita giocata dalla sua viola a Milano contro l'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 marzo 2022 11:53
Milenkovic: "Contro l'Inter abbiamo dimostrato che siamo pronti a raggiungere obiettivi importanti" -
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Milenkovic: "Contro l'Inter abbiamo dimostrato che siamo pronti a raggiungere obiettivi importanti"

Nella tardissima serata di ieri, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha commentato il pareggio della sua squadra a San Siro contro l'Inter. Queste le sue parole nel suo post Instagram: 

"Ieri abbiamo dimostrato che siamo pronti per obiettivi importanti. Gioco e carattere! Avanti cosi! Forza grande Viola"

LA FIORENTINA PRONTA AL RISCATTO DI TORREIRA

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