Milenkovic: "Ci aspettano 10 partite importanti, seguiamo Iachini. Genoa squadra chiusa"

Milenkovic parla della sfida di sabato contro il Genoa, e della sua preparazione

"Sono tornato in anticipo dalla Nazionale - ha detto Nikola Milenkovic ai canali ufficiali della Fiorentina -, voglio prepararmi al meglio. Oggi sono tornati anche altri compagni, siamo al completo, ricominciamo a lavorare per preparare la partita di sabato. Dobbiamo preparare queste ultime 10 partite, questo finale di stagione perchè è importante far bene. A partire dal Genoa. Il Genoa è una squadra difficile, è una squadra chiusa. Dobbiamo seguire il mister per essere pronti ad una grande partita. Ritorno di Vlahovic? E' arrivato oggi, è carico e pronto, vuole segnare contro il Genoa".

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