Milan-Fiorentina si giocherà sabato 5 aprile alle 20:45. Cagliari-Fiorentina in campo a Pasquetta

Il big match tra Milan e Fiorentina si giocherà di sabato sera. Il Parma arriverà al Franchi di domenica alle 15, 3 giorni dopo la Conference

Sono stati resi noti gli orari della 31esima, 32esima e 33esima giornata di Serie A. La Fiorentina affronterà rispettivamente il Milan fuori casa, il Parma a Firenze e poi il Cagliari in Sardegna. Nel mezzo, i viola si giocheranno anche l'accesso alla terza semifinale consecutiva in Conference League (10 e 17 aprile contro il Celje).

Considerati gli impegni europei della squadra di Palladino, la Lega Serie A ha dato ai viola la possibilità di giocare contro il Milan di sabato: il big match contro i rossoneri si disputerà a San Siro il 5 aprile alle 20:45. Dopodiché, i viola affronteranno il Parma al Franchi domenica 13 aprile alle 15:00. La sfida contro il Cagliari andrà in scena il giorno di Pasquetta, sempre alle 15:00, 4 giorni dopo il ritorno in Conference.