"Mi dicono che Barak sia il giocatore che parla di più con Italiano. Obiettivo fargli capire i movimenti"

Con il nuovo modulo, il 4-2-3-1 adesso bisogna trovare il giusto assetto e la giusta posizione in campo di Barak

Nel corso dell'intervento di Enzo Bucchioni a Radio Bruno (LEGGI QUI LE SUE PAROLE) il giornalista fiorentino ha parlato anche di Barak, che aveva iniziato bene la sua esperienza in viola e poi è calato con il corso delle partite:

"Mi dicono che Barak è il giocatore che parla più di tutti con Italiano e l'allenatore sta cercando con Italiano di trovare la giusta posizione in campo. Lo scorso anno ha fatto 11 gol con il Verona, diamogli il tempo di inserirsi nella squadra. Il mercato di gennaio credo sia oggetto di valutazioni, bisogna capire che tipo di calcio vuole fare Italiano, a centrocampo serve qualcuno che palleggia di più, serve più qualità in attacco, magari anche un difensore, si è chiuso il mercato parlando di Ranieri ma Ranieri non può essere, penso che serva il quarto centrale. Vediamo anche il mondiale se ti offre qualcosa. Vanno analizzate le situazioni, gli esuberi come Venuti. Mi immagino una Fiorentina dinamica sul mercato perchè questa squadra va corretta”

https://www.labaroviola.com/bucchioni-rivela-quando-italiano-ha-chiesto-berardi-alla-societa-hanno-risposto-che-costava-troppo/190906/