Il Messaggero, Vlahovic, la Roma prepara l’assalto per l’estate: lo considera il dopo Dzeko

Dusan Vlahovic resta in cima alla lista dei desideri della Roma. Il club giallorosso in estate andrà all’assalto per il talento viola. Il centravanti serbo e Gianluca Scamacca del Sassuolo, oggi in prestito al Genoa sono i due nel mirino della Roma di Friedkin per il dopo Dzeko. Lo riporta Il Messaggero.

