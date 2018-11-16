Merlo su Simeone: "È mal servito. Se la squadra non va il mister dovrebbe capire, altrimenti.."

L'ex viola Claudio Merlo ha detto la sua su Chiesa e Pjaca: "Dare la fascia di capitano a Chiesa? Non penso sia un giocatore adatto a fare il capitano ad Oggi, è un calciatore poco carismatico ed in g...

L'ex viola Claudio Merlo ha detto la sua su Chiesa e Pjaca: "Dare la fascia di capitano a Chiesa? Non penso sia un giocatore adatto a fare il capitano ad Oggi, è un calciatore poco carismatico ed in generale penso che la Fiorentina sia una squadra con poco carattere. I viola segnano poco e nulla, tutti quanti danno la colpa a Simeone. In realtà bisogna vedere anche chi gliela dovrebbe servire questa palla e come gli viene data. In questo momento non gliela stanno dando in maniera giusta, lui corre a vuoto come un matto e non ha le giuste assistenze . Pjaca? Mi sta deludendo enormemente, avevo aspettative alte su di lui che non sta rispettando. La Fiorentina è troppo buona, è la squadra che picchia meno di tutti. Se una squadra non va, c'è bisogno di cambiare e se il tecnico persiste vuol dire che è limitato. Prenderei un regista per far tornare Veretout nel suo ruolo naturale e poi lo dirò sempre: ai viola manca un terzino destro. Diventiamo prevedibili se attacchiamo sempre a sinistra".

Fonte: Radio Bruno Toscana