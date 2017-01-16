MERAVIGLIOSAMENTE VINCENTI. E SU SOUSA EMERGE UNA BELLA VERITÀ CON UNA SPERANZA

Sousa regala una certezza ed una speranza. Chiesa? La verità su un giocatore adorabile...

Belli, tosti, vincenti, tatticamente perfetti. La Fiorentina ieri è stata tutto questo, ed ha ragione Paulo Sousa nel dire che non è stata la miglior gara dalla sua Fiorentina perché da quando è a Firenze, di gare belle la squadra viola ne ha fatte tante. Ieri non c'è stata la perfezione, perché partita perfetta vuol dire non far quasi mai tirare in porta l'avversario, su quello ci si può lavorare.

L'aspetto più bello della gara di ieri è stata la determinazione che tutti hanno messo in campo. Lo spirito di Chiesa è lo spirito della Fiorentina di oggi, uno che ci mette cuore, anima e testa, uno di cui avevano terribilmente bisogno. Non è un fenomeno Federico, ma la sua voglia spazza tutto. Ricordate Inzaghi? Non era tecnicamente perfetto, non aveva i piedi di Ronaldinho ma la sua voglia, la sua determinazione e la predisposizione al lavoro gli hanno permesso di segnare come pochi altri e di vincere tutto.

Chiesa è questo. E bisogna tenerselo stretto per queste grandi qualità.

Ieri il primo grande protagonista è stato Paulo Sousa, ha tanti difetti e lo sappiamo, ha fatto errori che non avrebbe dovuto commettere e lo sappiamo, ma ieri ha preparato la partita in maniera perfetta, sia a livello tattico che a livello caratteriale. Le posizioni di Sanchez e quella di Borja Valero le due intuizioni più belle e preziose per quello che, sia il colombiano che lo spagnolo, hanno fatto ieri sera, andando fuori dalle loro normali caratteristiche.

Il tecnico portoghese ha dimostrato di saper fare bene il suo lavoro e di essere, quando vuole, un ottimo allenatore. Non stiamo avendo a che fare con un allenatore qualsiasi, questo ci può fare ben sperare per il finale di stagione, aldilà di come andrà a finire tra lui e la società alla fine della stagione sul rinnovo contrattuale.

Adesso bisognerà solo vedere se la squadra a livello fisico farà una grande seconda parte di stagione dato che Sousa ha optato per una preparazione diversa quest'anno. Partire meno brillanti e stare meglio fisicamente dopo. Speriamo sia questa la chiave di svolta di tutto.

Firenze c'è, la squadra e l'allenatore anche. C'è un'Europa League e una Coppa Italia da giocare, c'è un campionato che volendo si può riprendere. Dipende da noi, solo e soltanto da queste tre componenti. Squadra, allenatore, popolo viola.

Flavio Ognissanti