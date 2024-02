Mencucci si gode la vittoria del Lecce: “Fiorentina mi vuole bene perchè mi hanno dato 4 punti per la salvezza”

L’AD del Lecce, Sandro Mencucci, è intervenuto a Radio Bruno per parlare della vittoria dei salentini sulla Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“La vittoria di venerdì? Scherzando dico che la Fiorentina mi vuole bene perchè mi hanno dato 4 punti per la salvezza. E’ stata una partita al cardiopalma, se nel primo tempo era 3-0 per noi nessuno diceva nulla, mi è stato detto anche dai tifosi Viola. Un finale in questo modo non me lo sarei immaginato: il cuore è stato messo alla prova.

Fiorentina fuori dalla corsa all’Europa? Ancora il campionato è lungo. Ogni squadra ha degli alti e bassi, ora la Fiorentina è in una situazione negativa ma quando torneranno in forma dei giocatori come Nico Gonzalez torneranno a dire la loro ed a competere.”

