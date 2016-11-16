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Mediaset: Offerta di 12 milioni per Badelj dal Chelsea, Fiorentina pronta ad accettare

È proprio quella la cifra richiesta dalla Fiorentina per liberare Badelj a gennaio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2016 22:02
Mediaset: Offerta di 12 milioni per Badelj dal Chelsea, Fiorentina pronta ad accettare -
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Secondo quanto riportato da Sport Mediaset il Chelsea di Antonio Conte avrebbe fatto un'offerta alla Fiorentina per gennaio per il cartellino di Milan Badelj (il suo contratto scade a giugno 2018), l'offerta della società inglese è di 12 milioni di euro, cifra richiesta dalla società viola per liberare il centrocampista croato già a gennaio. Adesso il destino può cambiare, perché il club di Londra ha portato proprio la cifra richiesta, vedremo se la Fiorentina lo lascerà partire nonostante l'impegno di non vendere i Big a gennaio.

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