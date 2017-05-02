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Mediaset, la Fiorentina vuole Gasperini come nuovo allenatore da giugno

Ha un contratto lungo con l'Atalanta ma la Fiorentina potrebbe fargli cambiare idea. Questa l'indiscrezione di Sportmediaset

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 maggio 2017 17:08
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Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportmediaset Raimondo si Twitter ci sarebbe la Fiorentina su Gasperini. La società viola vorrebbere convincere Gianpiero Gasperini ad essere il prosimo allenatore gigliato, queste le parole del giornalista: "Gasperini piace moltissimo sia alla Fiorentina sia alla Roma, per ora però giura fedeltà all'Atalanta"

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