Maxi esodo viola all’Olimpico: 17.000 tifosi in marcia per la finale di Coppa

Fervono nel frattempo i preparativi per la finale di Coppa Italia del 24 maggio: i dati aggiornati sulla vendita dei biglietti nei settori destinati ai tifosi della Fiorentina verranno rivelati non appena partirà la vendita libera (il 17 maggio), ma la sensazione è che siano già stati acquistati più di 15mila tagliandi: restano in vendita pochi posti nei distinti sud-ovest mentre c’è ancora ampia disponibilità in tribuna Monte Mario sud e Tribuna Tevere sud.

All’inizio della prossima settimana, infine, il Comune di Firenze renderà noto dove verranno allestiti i maxi-schermi in città per assistere alla partita con l’Inter. Lo scrive il Corriere dello Sport.

