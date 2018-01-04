Materazzi: "Fiorentina e Inter si sono parlate per Chiesa, in estate possibile trasferimento da 50 milioni di euro"

Matteo Materazzi, fratello di Marco e intermediario di mercato ha parlato a Radio Sportiva di Chiesa e un suo possibile passaggio all'Inter. Queste le sue parole: "Da quanto ne so io, Federico Chiesa...

A cura di Redazione Labaroviola 04 gennaio 2018 17:30

Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa

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