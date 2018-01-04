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Materazzi: "Fiorentina e Inter si sono parlate per Chiesa, in estate possibile trasferimento da 50 milioni di euro"

Matteo Materazzi, fratello di Marco e intermediario di mercato ha parlato a Radio Sportiva di Chiesa e un suo possibile passaggio all'Inter. Queste le sue parole: "Da quanto ne so io, Federico Chiesa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 gennaio 2018 17:30
Materazzi: "Fiorentina e Inter si sono parlate per Chiesa, in estate possibile trasferimento da 50 milioni di euro" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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Matteo Materazzi, fratello di Marco e intermediario di mercato ha parlato a Radio Sportiva di Chiesa e un suo possibile passaggio all'Inter. Queste le sue parole: "Da quanto ne so io, Federico Chiesa interessa concretamente all’Inter e le parti si sono anche parlate. Non se ne parla a gennaio, ma a giugno e per una cifra di circa 50 milioni, i nerazzurri possono provare l’affondo con la Fiorentina"

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