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Matteo Materazzi: "Ecco la bomba, a giugno Federico Chiesa sarà dell'Inter per 45 milioni, a gennaio..."

Il procuratore e opinionista di Rai Sport Matteo Materazzi sul suo profilo Instagram ha lanciato la notizia riguardo il calciomercato viola, queste le sue parole: "Ecco la bomba, Federico Chiesa pross...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2017 02:15
Matteo Materazzi: "Ecco la bomba, a giugno Federico Chiesa sarà dell'Inter per 45 milioni, a gennaio..." -
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Il procuratore e opinionista di Rai Sport Matteo Materazzi sul suo profilo Instagram ha lanciato la notizia riguardo il calciomercato viola, queste le sue parole: "Ecco la bomba, Federico Chiesa prossimo acquisto dell'Inter, si prova per gennaio ma sarà neroazzurro a giugno per 45 milioni di euro". Questa la notizia data da Matteo Materazzi.

Questo il suo post su Instagram:

Ecco il post su Instagram

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