Matteo Materazzi: "Ecco la bomba, a giugno Federico Chiesa sarà dell'Inter per 45 milioni, a gennaio..."

Il procuratore e opinionista di Rai Sport Matteo Materazzi sul suo profilo Instagram ha lanciato la notizia riguardo il calciomercato viola, queste le sue parole: "Ecco la bomba, Federico Chiesa pross...

Il procuratore e opinionista di Rai Sport Matteo Materazzi sul suo profilo Instagram ha lanciato la notizia riguardo il calciomercato viola, queste le sue parole: "Ecco la bomba, Federico Chiesa prossimo acquisto dell'Inter, si prova per gennaio ma sarà neroazzurro a giugno per 45 milioni di euro". Questa la notizia data da Matteo Materazzi.

Questo il suo post su Instagram: