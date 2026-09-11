Mastantuono show a Venezia: tripletta e record storico con la maglia della Fiorentina
Il talento argentino incanta nel 4-2 dei viola e diventa il più giovane di sempre a realizzare tre gol in una gara di Serie A con la Fiorentina
Franco Mastantuono entra nella storia della Fiorentina. Il fantasista argentino è stato protagonista assoluto del successo per 4-2 dei viola sul campo del Venezia, realizzando una splendida tripletta.
Un exploit che gli ha permesso di stabilire un nuovo primato: Mastantuono è infatti il più giovane calciatore nella storia della Fiorentina a segnare tre gol in una singola partita di Serie A.
La statistica è stata rilanciata anche da Fabrizio Romano sul suo profilo X, a testimonianza dell'eco internazionale della prestazione del talento argentino. Una serata da incorniciare, dunque, per Mastantuono, capace di lasciare il segno con tre reti e di scrivere una nuova pagina nella storia del club viola.