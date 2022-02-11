Mascotte della Fiorentina va a trovare i fiorentini che si stanno vaccinando, foto con grandi e piccoli

Finalmente anche la Mascotte della Fiorentina si è mostrata, oggi scatti con coloro i quali si stavano vaccinando

Prima uscita pubblica per la nuova mascotte della Fiorentina, quel leone chiamato "Lorenzo 26" che la società viola ci ha tenuto a mostrare un poco per volta in queste settimane. E oggi la mascotte è andata a trovare coloro che si stavano per vaccinare regalando grandi abbracci viola. Ecco il video

ANDARE IN FINALE POTREBBE APRIRE LE PORTE DELLA SUPERCOPPA ITALIANA

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