Di Marzio: "Situazione Borja Valero di difficile lettura. La Fiorentina investirà dopo le cessioni importanti"

Il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, ha fornito aggiornamenti sui movimenti di mercato della Fiorentina, in entrata e in uscita. Queste le sue parole alla trasmissione Calciomercato: "Non sappiam...

Il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, ha fornito aggiornamenti sui movimenti di mercato della Fiorentina, in entrata e in uscita. Queste le sue parole alla trasmissione Calciomercato: "Non sappiamo con certezza con chi abbia parlato Borja Valero, ma le intenzioni dello spagnolo sono di andare all'Inter, se non fosse stato così non avrebbe permesso al proprio agente di accordarsi completamente coi nerazzurri. Ragionevolmente la prossima settimana anche le due società troveranno l'accordo e si chiuderà l'affare, a quel punto il giocatore potrà spiegare come sono andate realmente le cose e mettere a tacere tutte le voci. La Fiorentina investirà corposamente non appena avrà lasciato partire i big: la società dovrà rispondere presente dopo tutte le cessioni."