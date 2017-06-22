Di Marzio: la Fiorentina vuole Politano del Sassuolo, c'è già l'accordo con l'entuorage del giocatore
I viola hanno già raggiunto l'accordo con il giocatore ed i suoi agenti, ora non resta che convincere Squinzi
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2017 23:00
Arrivano finalmente buone notizie per quanto riguarda il mercato in entrata della Fiorentina ed infatti, secondo quanto riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, pare che siano già avviati i contatti con il Sassuolo al fine di portare in viola Matteo Politano. Secondo le indiscrezioni pare che la società gigliata abbia già raggiunto un accordo con il giocatore e con il suo entourage e, a questo punto, non resta che convincere il patron degli emiliani, Squinzi, a privarsi di uno dei talenti più cristallini della sua squadra.