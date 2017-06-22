Di Marzio: la Fiorentina vuole Politano del Sassuolo, c'è già l'accordo con l'entuorage del giocatore

I viola hanno già raggiunto l'accordo con il giocatore ed i suoi agenti, ora non resta che convincere Squinzi

Arrivano finalmente buone notizie per quanto riguarda il mercato in entrata della Fiorentina ed infatti, secondo quanto riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, pare che siano già avviati i contatti con il Sassuolo al fine di portare in viola Matteo Politano. Secondo le indiscrezioni pare che la società gigliata abbia già raggiunto un accordo con il giocatore e con il suo entourage e, a questo punto, non resta che convincere il patron degli emiliani, Squinzi, a privarsi di uno dei talenti più cristallini della sua squadra.