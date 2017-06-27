Di Marzio: giovedì l'incontro tra Fiorentina e Milan per decidere il futuro di Kalinic
Tuttavia, visti gli eventi degli ultimi giorni, non è da escludere che l'appuntamento possa slittare nuovamente
Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione Calciomercato-L'originale in onda su Sky Sport, pare che il futuro di Nikola Kalinic possa decidersi nei prossimi giorni. Infatti, stando alle indiscrezioni, sembra che l'incontro decisivo tra il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ed il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, possa avvenire nella giornata di giovedì. Tuttavia, vista la facilità con la quale i precedenti appuntamenti sono stati frettolosamente annullati, non c'è da escludere che il tanto atteso contatto fra le parti possa slittare nuovamente.