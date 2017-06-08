Di Marzio: "Fiorentina insiste per portare a Firenze Simeone, il Milan si inserisce nella trattativa"

La Fiorentina insiste per Simeone, in caso di addio di Kalinic è lui il primo nome per l'attacco" così Gianluca Di Marzio

Questo è quello che si legge sul sito dell'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio:

"Giovanni Simeone in viola, la Fiorentina insiste. Il dopo-Kalinic può essere l’argentino, profilo che piace sempre di più e che viene seguito con insistenza dai viola e dal nuovo allenatore Stefano Pioli, presentato ieri. Sull’argentino, figlio dell’allenatore dell’Atletico Madrid, la concorrenza in Italia è rappresentata dal Milan, che propone in cambio anche il cartellino di Gianluca Lapadula. Futuro tra Genoa, Milan e Fiorentina? I viola insistono, se Kalinic dovesse dire addio il primo nome è Giovanni Simeone."